Fußball

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den zweiten Tabellenplatz untermauert. Der Bundesliga-Absteiger bezwang am Samstag vor 49 000 in der ausverkauften HDI-Arena den FC St. Pauli mit 2:0 (0:0).

Hannover. Hannovers Kenan Karaman brachte die Gastgeber in der 75. Minute mit seinem dritten Saisontreffer in Führung, Felix Klaus erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0. Mit 17 Punkten stehen die Niedersachsen nach acht Spielen auf Rang zwei und sind erster Verfolger von Tabellenführer Eintracht Braunschweig (18). St. Pauli muss sich mit 5 Zählern auf dem Relegationsrang 16 immer mehr mit dem Abstiegskampf beschäftigen.

dpa