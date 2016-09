Daniel Stendel, der Trainer von Hannover 96. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Hannover 96: Müssen uns in Bielefeld steigern

Mit einer veränderten Startelf will Hannover 96 im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld in die Erfolgsspur zurückkehren. Trainer Daniel Stendel muss am Sonntag (13.30 Uhr) auf den gesperrten Innenverteidiger Salif Sané sowie auf die verletzten Offensivkräfte Martin Harnik und Babacar Gueye verzichten.