Handballfreunde Springe mit starker Reaktion

Handball

Auf die völlig unnötige Niederlage in Schwerin hat das Team von Oleg Kuleshov mit einer vom Anfang bis zum Ende konzentrierten Leistung gegen den Oranienburger HC geantwortet. Der Lohn dafür ist der dritte Heimsieg.

Handball. Die denkwürdige Pleite in Schwerin haben die Handballfreunde Springe offensichtlich wie angekündigt rasch aufgearbeitet und abgehakt. Gegen den Oranienburger HC ließ die Mannschaft von Oleg Kuleshov nichts anbrennen, dominierte durchweg und setzte sich folgerichtig deutlich mit 30:22 (15:10) durch. „Wenn man das Ergebnis sieht, denkt man, das war alles locker. Aber wenn man in die Kabine geht, sieht man, dass die Jungs tot sind“, sagte der Trainer der HF bei der Pressekonferenz. Ein Spaziergang zum dritten Saison- und Heimsieg sei es mitnichten gewesen.

Die Springer gingen von Beginn an konzentriert und konsequent zur Sache. Siehe Patrik Krok, der den Ball im ersten Angriff nach 36 Sekunden schnörkellos unten rechts versenkte. Dass sie nach einer recht ausgeglichenen, aber durchaus feurigen ersten Viertelstunde – Sebastian Preiß etwa kassierte bereits in der 14. Minute seine zweite Zeitstrafe – davonzogen, war nicht zuletzt das Verdienst von Mustafa Wendland. Der 25-Jährige hatte einen richtig guten Tag erwischt. Man müsse ihm ein Dankeschön aussprechen, bestätigte Kuleshov. „Mit so einer Leistung wird auch die Abwehr sicherer.“ Wendlands Gegenüber hatte weniger Spaß: Simon Herold bekam bei seiner Rückkehr an die Harmsmühlenstraße kaum etwas zu fassen. Negativer Höhepunkt für den 30-Jährigen, der in der Saison 2011/12 das Tor der Deisterstädter hütete, war der Gegentreffer zum 9:15 kurz vor der Pause, als er von Tim Otto quasi getunnelt wurde.

Für den Spieler wichtiger als für den Spielverlauf war der elfte Springer Treffer, erzielt von Nikolaos Passias. Es war das erste Tor vor eigenem Publikum für den 22-Jährigen, der von Eintracht Hildesheim mit einem Zweitspielrecht für die HF ausgestattet worden ist.

Einer möglichen Aufholjagd der Gäste im zweiten Durchgang schob Wendland einen Riegel vor, indem er gleich zu Beginn drei Großchancen vereitelte und Wencke Myhre singen ließ. Als der Vorsprung in der 42. Minute auf zehn Tore angewachsen war, gab es einen weiteren Grund zu feiern: die Rückkehr von Fabian Hinz. Springes Kapitän, der sich in der Vorbereitung einen Nasenbeinbruch zugezogen hatte, fügte sich gleich gut ein; mit seiner ersten Ballberührung steuerte er seinen Teil zum 22:11 durch Passias bei – der Grieche riss in dieser Phase das Spiel an sich und begeisterte die 326 Zuschauer kurz darauf mit einem Rückhandwurf zum 24:14 (46.).

Die Partie war entschieden, die Luft ein wenig raus, was sich auch daran bemerkbar machte, dass die Tore nun deutlich einfacher fielen. Reichlich Kurioses bot die Schlussminute: Erst zimmerte Passias den Ball meterweit über den gegnerischen Kasten, was Dennis Schmöker mit einem Kempa-Trick ins verwaiste Springer Tor bestrafte. Kurz darauf brachte es Oranienburgs David Sauß fertig, statt ins leere Gehäuse der Gastgeber lediglich dessen rechten Pfosten zu treffen. Im Gegenzug liefen Maximilian Schüttemeyer und Luca Willmer allein auf Schlussmann Ivan Szabo zu, doch Springes Nachwuchskraft scheiterte.

Dass die Gäste nicht wie ein Tabellenzweiter auftraten, habe seine Gründe, sagte ihr Trainer Christian Pahl: „Diese Tabelle lügt. Wir wissen, wo wir uns einzuordnen haben. Springes Sieg ist mehr als verdient. Wir haben diesmal noch mehr verworfen als in der letzten Woche, aber diesmal auch in der Abwehr keinen Zugriff bekommen. So kann man kein Handballspiel gewinnen.“

Handballfreunde Springe: Wendland, Hoffmann – Pollex (5), Bormann (4/1), Eichenberger, Otto, Passias (je 4), Borgmann, Hinz, Krok, Schüttemeyer (je 2), Preiß (1), Willmer

Von Ulrich Bock