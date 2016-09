Handball

Handball-Bundesligist Hannover verlängert mit Kastening

Der Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf plant auch in Zukunft mit Timo Kastening. Der 21 Jahre alte Linkshänder verlängerte am Dienstag seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Kastening schaffte bei den Niedersachsen den Sprung aus dem Nachwuchsbereich in den Profikader.