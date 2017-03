Eishockey

Die Grizzlys Wolfsburg müssen im ersten Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga am Freitag bei den Nürnberg Ice Tigers (19.30 Uhr/Sport 1) erneut auf ein Trio verzichten.

Wolfsburg. Die verletzten Alexander Weiß, Christoph Höhenleitner und Philip Riefers fehlen im ersten Spiel der "Best-of-seven"-Serie. "Ich gehe davon aus, dass all die, die in Köln dabei waren, auch für Nürnberg zur Verfügung stehen", sagte Grizzly-Manager Charly Fliegauf der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag). Die Verletzten hatten auch beim 1:0 im entscheidenden siebten Viertelfinale bei den Kölner Haien am Dienstag gefehlt.

Bei der Neuauflage der Halbfinal-Paarung aus dem vergangenen Jahr sieht Wolfsburgs Trainer Pavel Gross seine Grizzlys als Underdog. "Wir haben schon im vergangenen Jahr erlebt, wie schwer es gegen diesen Gegner wird, der die wahrscheinlich beste Reihe der Liga hat. Sie haben sich im Vergleich zum Vorjahr wieder verbessert", sagte Gross den "Wolfsburger Nachrichten". Im vergangenen Jahr hatte Wolfsburg das Halbfinale mit 4:2 Siegen gewonnen.

dpa