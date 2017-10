Hagenburger hoffen auf unteres Paarkreuz

Ist stets bestens vorbereitet: Manfred Zilling will mit Oberligist TSV Hagenburg die ersten Punkte einfahren. © CHRIS

Tischtennis

Oberligist TSV Hagenburg hat bei Union Salzgitter eine knifflige Aufgabe vor sich. Mit Routinier Manfred Zilling soll es gleichwohl die ersten Punkte geben. Jan Wassermann fehlt dem Verbandsligisten TTV 2015 Seelze wegen eines entzündeten Knies.

Tischtennis. Wolfgang Linke hat eine beruhigende Nachricht aus Litauen erhalten: Spitzenspieler Gintautas Juchna ist fit, er hat seine Pro­bleme am Schlagarm überwunden. Daher ist der Vorsitzende und Teammanager des Männer-Oberligisten TSV Hagenburg zuversichtlich, dass es am Sonntag (13 Uhr) beim SV Union Salzgitter zu einem Erfolg reichen könnte. „Wir sind auf jeden Fall auf Augenhöhe. Die Doppel dürften entscheidend sein“, sagt Linke.

Die Hagenburger treten in bester Besetzung an, große Hoffnungen ruhen auf dem unteren Paarkreuz mit den beiden Neuzugängen: Manfred Zilling und Ernestas Mincevicius aus Litauen. „Manfred ist ein toller Typ, der super reinpasst bei uns. Er bereitet sich sogar mit Videoanalysen auf seine Matches vor“, lobt Linke den 46-jährigen Universitätsprofessor aus Göttingen und fügt hinzu: „Er tut alles dafür, um mit uns erfolgreich zu sein – eine absolute Bereicherung.“ Beim Auftaktmatch war Zilling ohne Punkt geblieben, er musste für den verhinderten Nils Bleidistel aufrücken.

Union erwartet am Sonnabend bereits Hannover 96 und könnte für den Fall einer positiven Überraschung euphorisiert sein. „Aber das warten wir in Ruhe ab. Leichte Gegner gibt es in dieser Saison ohnehin nicht“, bekräftigt der TSV-Vorsitzende.

Verbandsligist TTV 2015 Seelze ist prima gestartet und plant auch am Sonntag (11 Uhr) bei der SG Lenglern zwei Zähler ein. Daran ändert die unerfreuliche Tatsache nichts, dass sich Jan Wassermann offenbar eine Entzündung im Knie eingehandelt hat. Die Nummer zwei kann kaum auftreten und dürfte ausfallen. „Jan hat vergangene Woche richtig gut trainiert, das ist natürlich ärgerlich“, sagt Spitzenkraft Alexander Vogel. „Trotzdem sollte es in Lenglern zu einem Sieg reichen.“

Michell Zimmermann könnte für Wassermann nachrücken. „Unsere Zweite ist spielfrei, da gibt es also genug Kandidaten“, bekräftigt Vogel.

Bezirksoberligist TSV Hagenburg II hat es nach sehr gutem Start am Freitag um 20 Uhr in der Süd-Staffel mit dem TTC BW Harsum zu tun. „Kein schlechter Gegner, für uns wäre ein Punkt okay“, sagt Kapitän Carsten Linke. Spielertrainer Daniel Degner ist verhindert, Daniel Hoppe fällt mit Kniebeschwerden aus. Aus der Dritten hilft Jürgen Wiebking aus.

Frauen-Verbandsligist TTV 2015 Seelze hat zunächst am Sonnabend (12 Uhr) beim TTC Lechstedt eine lösbare Aufgabe, um 17 Uhr kommt dann mit dem PSV GW Hildesheim der vermeintliche Liga-Überflieger – das Heimrecht wurde getauscht.

Trainer Vogel muss auf Alexan-dra Faix (Mexiko-Urlaub) verzichten, dafür ist Juniorenspielerin Ashley Pusch mit dabei. „Ashley ist super drauf, sie hat zuletzt sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Gegen Lechstedt kann alles andere als ein Sieg nicht das Ziel sein“, formuliert Vogel. Es wären die ersten Punkte für den Aufsteiger aus Seelze. „Gegen die Hildesheimerinnen ist jeder einzelne Punkt ein Erfolg“, bemerkt der Coach.

Von Stefan Dinse