Wasserball

Der frühere Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm hilft noch einmal in der Nationalmannschaft aus. "Ich habe mich entschlossen, das für die Spieler zu machen", sagte Stamm am Mittwoch.

Berlin. Bei den Weltliga-Spielen am kommenden Dienstag in der Slowakei und am 6. Dezember gegen Olympiasieger Serbien ist Stamm zusammen mit Coach Uwe Brinkmann aus Hannover für das Team verantwortlich. Unter Brinkmann als Co-Trainer gewann Stamm 1989 als aktiver Spieler den EM-Titel.

Ein neuer Bundestrainer wird gesucht, die Bewerbungen sollen aktuell gesichtet werden. "Ich hoffe, dass zum 1. Januar der neue Trainer angestellt wird", sagte Stamm. "Wahrscheinlich werde ich der Bundestrainer mit der kürzesten Amtszeit sein, die es jemals gegeben hat." Noch vor wenigen Wochen hatte Stamm ein Comeback als Bundestrainer ausgeschlossen, als Interimslösung hilft er nun aber noch einmal aus.

dpa