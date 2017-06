Leichtathletik

Renner des TSV Pattensen zieht über 5000 Meter auf den letzten zehn Metern noch am führenden Konkurrenten vorbei und schnappt sich recht überraschend Gold. Er bleibt dabei auch erstmals unter einer ganz besonderen Marke.

Pattensen. Besser hätte es für ihn nicht laufen können: Haftom Weldaj hat bei der norddeutschen Meisterschaft der Männer und Frauen in Berlin alle Erwartungen getoppt. Im 5000-Meter-Rennen holte der Renner des TSV Pattensen sich nicht nur ziemlich überraschend den Titel, er stellte auch eine persönliche Bestleistung auf und blieb erstmals unter der 15-Minuten-Marke. Seine Siegerzeit: 14:59,93 Minuten.

Ganz vorn erst kurz vorm Ziel

„Das war ein unglaubliches Rennen“, resümierte Betreuer Friedrich Weber. Lange lief sein Schützling im gut besetzten Feld an sechster Stelle. Langsam arbeitete sich Weldaj vor – als es auf die letzte Runde ging, lag er schon an Position drei. Doch es lief immer besser. „200 Meter vor dem Ende zog er am Zweiten vorbei, und den Führenden Carsten Krüger hat er erst zehn Meter vor dem Ziel überholt“, freute sich Weber. Dieser Triumph wird Weldaj auch im Training weiterbringen. Krüger startet zwar für seinen Heimatverein LAC Olympia Berlin, ist aber im vergangenen Jahr nach Hannover gezogen. „Die beiden haben sich angefreundet und wollen nun auch zusammen trainieren“, verriet Weber. Adäquate Trainingspartner waren für den Pattenser in seiner Leistungsklasse bislang Mangelware.

Silber gab es für die Sprinter: Der Laatzener Alexander Gladitz wurde über 100 Meter wegen eines Fehlstarts disqualifiziert. Doch beim ersten 400-Meter-Start des Jahres legte er 47,77 Sekunden auf die Bahn und wurde hinter dem Berliner Marc Koch (47,46) Zweiter. Gladitz, bester deutscher Viertelmeiler des vergangenen Jahres, kam nach seiner Verletzungspause allerdings noch nicht wieder an seine Vorjahreszeit von 45,94 Sekunden heran. Jannik Rehbein aus Sarstedt hatte sich zuvor 200-Meter-Silber geholt. Hinter dem Wolfsburger Meister Johannes Breitenstein (21,63) kam Rehbein in 22,07 Sekunden als Zweiter ins Ziel. Im Vorlauf war Rehbein bei starkem Rückenwind zu 21,73 Sekunden gesprintet. Über 100 Meter schied der Sarstedter mit seinen 10,91 Sekunden im Zwischenlauf vorzeitig aus.

Nasse Haare und eine Einladung

Nicht zurecht kam der Arnumer Julian Hey bei seinem ersten Start. Im Weitsprung standen nur Rang neun und 6,56 Meter für ihn zu Buche. „Er ist noch im Lernprozess und kann noch nicht alles umsetzen“, konstatierte Landestrainer Frank Reinhardt. Bei seinem zweiten Auftritt im Männer-Feld zog der U-20-Jugendliche indes in den Endkampf ein. Im Dreisprung brachten ihm 13,94 Meter Platz sieben. „Da hatten die Springer das Pech, dass es wie aus Eimern goss“, betonte Reinhardt, der für seinen Athleten mit der Einladung zur U-20-Gala des DLV nach Mannheim noch eine Überraschung parat hatte. „Das ist ein Einladungssportfest, zu dem immer nur vier bis fünf Deutsche kommen dürfen. Für einen Verletzten rutscht Julian im Dreisprung nach“, berichtete Reinhardt.

Das starke Frauen-Feld in Berlin nutzte die noch der U 20 angehörende Saskia Pingpank aus Lauenau. Im schnelleren der beiden Zeitläufe kam sie in 4:45,53 Minuten auf Rang sieben. Das bedeutete nicht nur den Sprung auf Rang drei der niedersächsischen U-20-Jahresrangliste, sondern auch die Verbesserung der persönlichen Bestzeit aus dem Vorjahr um mehr als vier Sekunden.

Von Matthias Abromeit