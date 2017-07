HV Barsinghausen verpasst Duell mit den Recken

Handball

Beim Benefizturnier des MTV Großenheidorn kassieren die Deisterstädterin Minimalbesetzung zwei Niederlagen.

Barsinghausen. Mit zwei Niederlagen gegen die Oberligisten MTV Gro­ßenheidorn und HSG Schaumburg Nord im Gepäck ist das Verbandsliga-Team des HV Barsinghausen vom Benefizturnier in Großenheidorn an den Deister zurückgekehrt. Damit wurde auch die Chance verpasst, sich als Sieger der Runde einen Tag später mit dem Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf zu messen.

„Wir waren mit nur acht Feldspielern urlaubsbedingt etwas knapp aufgestellt, wollten aber für das Benefizturnier auch nicht kurzfristig absagen“, sagte Trainer Jürgen Löffler und versuchte damit, halbwegs das Desaster der 12:35 (7:18)-Pleite gegen den Gastgeber zu erklären. „Im ersten Durchgang haben wir schlecht geworfen und viele Möglichkeiten liegen gelassen, das kann passieren. Die zweite Hälfte grenzte allerdings an Leistungsverweigerung“, monierte der Coach.

Vor dem zweiten Auftritt gegen die Schaumburger verlangte er von seiner Sieben mehr Engagement. Trotz der 17:21 (6:11)-Niederlage war Löffler mit dem Auftritt des HVB nun zufrieden. „Da sich Julian Frädermann verletzt hatte, sind wir nur noch mit sieben Feldspielern angetreten“, berichtete er. „Die Abwehr zeigte sich aber deutlich verbessert, Jörg Harre hatte überzeugende Szenen im Tor. Da haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles rausgeholt“, betonte der Übungsleiter der Barsinghäuser. In nächster Zeit stehen für die Deisterstädter in der Vorbereitung reine Trainingseinheiten auf dem Programm, denn weitere Testspiele sind erst für August terminiert.

Zurück in die Wunstorfer Sporthalle: Als Sieger des ersten Turniertages durfte der gastgebende Oberligist gegen die Recken antreten. Der Erstligist steckt erst seit einer Woche in der Vorbereitung, ließ den Großenheidornern beim 42:15 (25:3) aber insbesondere in der ersten Halbzeit erwartungsgemäß nicht den Hauch einer Chance. Bei der Formation von Neu-Coach Carlos Ortega präsentierten sich speziell Evgeni Pevnov, Lars Hoffmann und Morten Olsen treffsicher.

Von Jörg Zehrfeld