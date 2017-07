Hamburgs Aaron Hunt (l.) umläuft Rotenburgs Torhueter Sebastian Lauridsen. © Jörg Sarbach

HSV gewinnt Testspiel beim Rotenburger SV

Der Hamburger SV hat seinen ersten Test in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga deutlich gewonnen. Beim Landesligisten Rotenburger SV feierte die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am Mittwochabend einen klaren 8:0 (6:0)-Sieg.