Markus Gisdol kommt vor dem Spiel ins Stadion. © Daniel Reinhardt/Archiv

Fußball

HSV-Trainer Gisdol rechnet mit Geduldsspiel gegen Augsburg

HSV-Trainer Markus Gisdol rechnet mit einem Geduldsspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den seit vier Partien ungeschlagenen FC Augsburg. "Natürlich hat Augsburg in erster Linie ein eingespieltes Team auf dem Platz, sie funktionieren als Team", sagte der 47-Jährige am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem zweitletzten Heimspiel des Jahres.