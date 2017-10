Abgehoben: HSV-Spieler Philip Müller (l.) kommt gegen Burgwedels Stefanos Michailidis zum Wurf.

© Foto: Sielski

Handball 3. Liga

HSV Hannover gewinnt Derby in Schlusssekunde

Was ein Nervenkrimi! Milan Mazic entscheidet mit seinem Treffer in der letzten Sekunde das Handball-Derby in der 3. Liga für die HSV-Handballer gegen Burgwedel. Danach gibt es kein Halten mehr.