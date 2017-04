Handball

Der Spaß ist zurück in Badenstedt. Die Handball-Ladys der HSG feiern im Kellerduell gegen Herrenberg einen wichtigen Sieg und dürfen im Abstiegskampf durchatmen. Da gönnt sogar der Trainer seinem Team eine ordentliche Party.

Hannover. Schon lange vor Abpfiff feiern über 300 Badenstedter Fans ihre Zweitligahandballerinen. Als die überragende Jana Pollmer zum 30:23 (53.) trifft, ist das Kellerduell mit der SG Herrenberg entschieden. Mit dem Abpfiff markiert Marie Kristin Gerber den 34:27 (18:13)-Endstand. Was ein wichtiger Sieg!

„Die Bude war voll. Das hat einen Riesenspaß gemacht“, sagt Trainer Roland Friebe begeistert. Mit zuletzt zwei starken Heimauftritten gegen Lintfort und Tabellenführer Bensheim hatte Badenstedt am Tag vor dem langen Wochenende viele Fans in die Halle gelockt. Und die sahen begeisternde 60 Minuten Handball. Die Gäste erzielten das erste Tor, doch nur 34 Sekunden später glich Leonie Neuendorf zum 1:1 (2.) aus. In der Folge machten die jungen Wilden Tempo.

Starke Leistung in der Abwehr

Die Abwehr erzwang viele Ballgewinne und vorne ging die Post ab. Einen dieser Gegenstöße vollendete Bogna Dybul in der zwölften Minute zum 9:4. „Wir haben das dann solide runtergespielt“, lobt Friebe. Obwohl Saskia Rast zweimal von der Siebenmeterlinie scheiterte, blieb es beim Fünf-Tore-Vorsprung und die Mannschaft wurde mit Beifall in die Kabine geschickt.

Nach dem Wechsel versuchte Herrenberg alles, um das Spiel doch noch zu drehen. Nicht mit Badenstedt. Die Handballerinnen hatten immer eine Antwort parat. Sogar in doppelter Unterzahl erhöhte Jana Pollmer auf 25:18 (43.). Friebe gab hinterher zu, „dass ich mir da noch nicht sicher war.“ Seine Mannschaft hingegen strotzte vor Selbstvertrauen und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Da sah der Badenstedter Trainer gerne drüber hinweg, dass sich in den letzten Minuten Nachlässigkeiten einschlichen, „die so nicht passieren dürfen.“

Vier Punkte Vorsprung auf Abstiegsplätze

Es waren ohnehin schon fast alle in Feierlaune, denn nach dem Sieg kann Badenstedt erstmal durchatmen. Vier Punkte und die deutlich bessere Tordifferenz sind ein ordentliches Polster für die restlichen fünf Spieltage. Da durfte die Mannschaft hinterher sogar noch ein bisschen Party machen.

HSG: Jana Pollmer (10/4), Saskia Rast (6/1), Bogna Dybul (6), Mieke Düvel (5), Isabelle Dölle (3), Leonie Neuendorf (3), Marie Kristin Gerber (1).

Von Uwe Serreck