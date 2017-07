Handball

Coach Oleg Kuleshov kann sich auf einen neuen Spielmacher freuen. Der 24-jährige Slowake kommt vom HKM Sala an den Deister, verfügt bereits über Drittligaerfahrung und soll Amer Zildzic ersetzen.

Handball. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Schlussmann Marius Aleksejev haben die HF Springe einen weiteren Neuzugang präsentiert. Vom slowakischen Erstligisten HKM Sala wechselt Patrik Krok an den Deister. „Patrik ist ein spielstarker, torgefährlicher Mittelmann und spricht gut Deutsch. Wir freuen uns auf ihn“, sagt Dennis Melching, Geschäftsführer der Schwarz-Weißen.

In der Sieben von Trainer Oleg Kuleshov soll dem 24-Jährigen die Rolle des Spielmachers zukommen. Krok ersetzt Amer Zildzic, der die Deisterstädter nach nur einem Jahr wieder verlässt. Die 3. Liga kennt der 1,74 Meter große Slowake bereits von seinen jeweils einjährigen Gastspielen bei der Reserve des SC Magdeburg und dem HC Aschersleben. Vor drei Jahren kehrte Krok in seine Heimat zum HKM Sala zurück. Mit dem Club aus der Nähe der Hauptstadt Bratislava erreichte der Spielmacher in der abgelaufenen Saison die Runde der letzten acht des Euro-Challenge Cups.

Für ihre beiden Neuzugänge suchen die Handballfreunde Mietwohnungen (ein bis drei Zimmer) in der Kernstadt oder den Ortsteilen. Wer ein passendes Objekt anbieten will, kann sich per E-Mail bei den Verantwortlichen der Deisterstädter an karten@hfspringe.de melden.

Die haben derzeit auch auf einer anderen Baustelle alle Hände voll zu tun. Die Ausrichtung eines der Turniere der 1. Runde des DHB-Po-kals ist allerdings eine, an der Melching und seine Mitstreiter auch jede Menge Spaß haben. „Aufgrund der Attraktivität des Loses haben wir nicht lange überlegen müssen, wir können zu Hause vor unseren Fans gegen ein Spitzenteam der Bundesliga spielen. Das erlebt man nicht jeden Tag“, sagt Jens Buchmeier, Sprecher der HF, mit Blick auf das Duell mit den Füchsen Berlin am Sonnabend, 19. August (18 Uhr).

Dank einer Ausnahmegenehmigung dürfen die Springer das Turnier (um 15 Uhr treffen der HC Empor Rostock und die HSG Nordhorn-Lingen aufeinander) in der Halle an der Harmsmühlenstraße ausrichten. „Wir hatten geprüft, in die größere Rattenfängerhalle nach Hameln umzuziehen. Das war aber nicht möglich, da diese zeitgleich belegt ist“, erläutert Buchmeier.

Von Benjamin Gleue