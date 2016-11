Handball

Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig müssen voraussichtlich nur sechs Wochen auf Linkshänderin Tamara Bösch verzichten. Die Österreicherin zog sich beim 33:19-Bundesligasieg gegen den SVG Celle nicht wie zuerst vermeldet einen Kreuzbandriss zu.

Leipzig. Wie der Verein mitteilte, stellten die Ärzte bei der Operation am Dienstag nur eine Meniskusverletzung fest. Neben Bösch sind derzeit auch die Rückraumspielerinnen Saskia Lang und Franziska Mietzner verletzt. Auch Karolina Kudlacz-Gloc musste zuletzt in der Champions League in Budapest wegen Rückenproblemen passen.

dpa