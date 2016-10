Handball

HC Leipzig beendet Pleitenserie mit 33:19-Sieg gegen Celle

Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben ihre Pleitenserie am Mittwochabend mit einem 33:19 (19:8)-Erfolg gegen den SVG Celle überzeugend beendet. Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Serie war der Sieg vor 1183 Zuschauern in der heimischen Arena laut HCL-Trainer Norman Rentsch auch gleichzeitig "Frustabbau".