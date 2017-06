Galoppsport

Das Toppferd von der Neuen Bult steht vor seinem Comeback bei der Hamburger Derbywoche.

Hannover. Der Höhepunkt der deutschen Galoppsaison steht bevor – ein Indiz dafür ist auch die Einschätzung von Hans-Jürgen Gröschel. „Ich schicke nach Hamburg nur Pferde, die auch vorn mitlaufen können“, sagt der 74-jährige Galopptrainer aus Langenhagen 24 Stunden vor der am Freitag beginnenden Rennwoche auf der Horner Rennbahn. Höhepunkt der sechs Renntage ist das Deutsche Galoppderby am Sonntagnachmittag. Doch auch die übrigen 55 Wettbewerbe bieten viel Qualität und reichlich Spannung.

Gröschel hat an jedem der sechs Veranstaltungstage mindestens einen Galopper am Start. Er wird allerdings nicht die ganze Zeit in Hamburg bleiben. „Ich fahre am Sonntagabend zurück, um am Montagmorgen den Trainingsbetrieb in Langenhagen in Gang zu bringen“, sagt er. Mittags geht es dann zurück nach Horn.

Aus Gröschels Quartier steht besonders im Blickpunkt der Galopper des Jahres, Iquitos. Der fünfjährige Hengst läuft am Sonnabend im Großen Hansa-Preis, einem Gruppe-II-Rennen über 2400 Meter – falls die Tierärzte grünes Licht geben. Das Pferd hatte zuletzt eine Augenoperation, die gut verlaufen ist. Das letzte Wort haben aber die Ärzte“, sagt Gröschel. Schärfste Rivalen des Vorjahreszweiten Iquitos in dem Sechserfeld sind Dschingis Secret und Guignol, der im Preis der Badischen Wirtschaft vor dem Starpferd von der Neuen Bult lag.

Zweiter Gröschel-Starter in einem Hauptrennen ist am Montag die Stute Shy Witch. Sie läuft im Franz-Günther-von-Gaertner-Gedächtnisrennen (Gruppe III). Ob die Vierjährige ihren Vorjahressieg wiederholen kann, ist aber fraglich. „Se ist ein Rätsel“, sagt Gröschel über die Stute und ihre Form. Mit Wild Approach (Trainer Dominik Moser) sucht eine weitere Starterin aus Langenhagen ihre Chance in dem Rennen, die bisher nur einmal auf Gruppe-Niveau lief und eher Außenseiterin ist.

Moser ist wie Gröschel von Freitag an im Einsatz in Hamburg. Christian Sprengel, der dritte Neue-Bult-Trainer, schickt am Sonnabend den ersten Galopper an den Start bei der Derbywoche. Nicht vertreten ist die Langenhagener Trainingszentrale im Derby am Sonntag. Dort stellt Markus Klug, der in Köln-Heumar trainiert, sieben der 19 Starter, darunter dern Favoriten Colomano. Am ehesten durchkreuzen könnte Klugs Hoffnungen Andreas Wöhler mit den Gruppesiegern Warring States und Langtang. Doch für das Derby gelten eigene Gesetze – das erfuhr im Vorjahr der Langenhagener Trainer Sprengel. Sein Vorausfavorit Boscaccio hatte auf tiefem Boden keine Chance.

Von Carsten Schmidt