Großenheidorner wollen

Maurice Nolte (am Ball gegen den Vorsfelder Janis Thiele) ist mit dem MTV nun wieder im Einsatz. © Chris

Handball

Die Oberliga-Handballer des MTV empfangen am Sonnabend die HG Rosdorf-Grone. torhüter Lars Pommer gehört nach auskurierter Verletzung wieder zum Aufgebot. In der Landesliga empfängt die MTV-Reserve den Tabellenzweiten aus Stadtoldendorf.

Großenheidorn. Nach dreiwöchiger Spielpause nehmen die Oberliga-Handballer des MTV Großenheidorn den Wettkampfbetrieb wieder auf. Sie empfangen am Sonnabend um 19 Uhr die HG Rosdorf-Grone. Das Team von Trainer Marc Siegesmund will dabei Wiedergutmachung für die erste Saisonniederlage betreiben. Die Pleite gab es ausgerechnet vor der Wettkampfpause in Söhre.

In der ersten Woche nach der Söhre-Niederlage haben die Gro­ßenheidorner erst einmal eine Trainingspause eingelegt. „In den zwei Wochen danach haben wir uns intensiv mit Rosdorf beschäftigt und auf das Spiel vorbereitet“, sagt MTV-Betreuer Thomas Zumbrock. Die Gäste haben in dieser Spielzeit einige Leistungsträger verloren und dadurch erheblich Qualität in der Breite eingebüßt. „Die erste Sieben von Rosdorf ist noch immer gut besetzt“, weiß Zumbrock. Doch er fügt schnell hinzu: „Danach wird es aber etwas dünn bei ihnen.“

Die Großenheidorner haben sich vorgenommen, die gegnerische Schwäche auszunutzen und mit hohem Tempo die Gäste müde zu spielen, damit gewechselt werden muss. „Außerdem wollen wir in der Abwehr wieder zu alter Stärke zurückfinden“, sagt Zumbrock. Helfen könnte dabei Torhüter Lars Pommer, der nach auskurierter Verletzung wieder zum Kader gehört. Zusammen mit René Schröpfer bildet er das Torhüter-Duo. Routinier Lars Wagner ist privat verhindert und muss deshalb passen.

Weiterhin verzichten müssen die Gastgeber auf Jonathan Semisch. Er befindet sich zwar wieder im Mannschaftstraining, soll aber gegen Rosdorf noch geschont werden. „Wir wollen kein Risiko eingehen. Jonathan ist bei circa 93 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Ein kleines bisschen fehlt noch“, sagt Zumbrock.

Spannend dürfte es im Landesliga-Duell zwischen dem heimstarken MTV Großenheidorn II und dem Zweiten TV Stadtoldendorf zugehen. Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen.

Das Team von Trainer Bertrand Salzwedel will den Gästen die erste Niederlage beibringen. Dazu muss im Spiel der Gastgeber alles passen, aggressiv verteidigt und druckvoll angegriffen werden. In der Vergangenheit haben die Großenheidorner bewiesen, dass sie an einem guten Tag jeden Verein in der Landesliga schlagen können. Die individuelle Klasse hat die Salzwedel-Riege dafür.

In der Regionsoberliga wartet am Sonntag um 13.15 Uhr eine schwere Aufgabe auf den Garbsener SC. Zu Gast ist der Tabellenzweite HSG Schaumburg Nord II, der von vielen Experten als Meisterschaftsfavorit gehandelt wird. Die Garbsener setzen auf ihre Heimstärke. „Wir brauchen zwei Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren“, sagt Trainer Michael Evers. Sein Team ist auf Rang sieben abgerutscht.

Heimrecht genießt auch der TSV Neustadt, der am Sonntag um 17.15 Uhr auf den VfL Stadthagen trifft. Die Gäste befinden sich im Tabellenkeller und fahren als Außenseiter nach Neustadt. „Ich bin froh, dass wir zu Hause gegen Stadthagen spielen. Auswärts ist es um ein Vielfaches schwieriger, gegen diesen Gegner zu gewinnen“, sagt Trainer Patrick Robock.

Einen schweren Gang haben die A-Jugendlichen von GIW Meerhandball zu bestreiten. Sie sind am Sonnabend ab 15 Uhr bei der JSG Weserbergland zu Gast. Beide Teams trafen bereits in der Vorbereitung aufeinander. Beide Male verloren die GIW-Akteure deutlich. Besondere Brisanz bekommt die Partie durch die Tatsache, dass Großenheidorns Herren-Trainer Marc Siegesmund Coach der Gastgeber ist.

Zeitgleich trifft die B-Jugend in ihrem finalen Vorrundenspiel zur Oberliga auf den Zweiten Eintracht Hildesheim. „Wir können die Oberliga nicht mehr erreichen. Wir konzentrieren uns auf die Verbandsliga“, sagt Trainer Alexander Wenzel. Er tritt mit einer ersatzgeschwächten Riege gegen die Hildesheimer an.

Auswärts muss die männliche C-Jugend von GIW Meerhandball ran. In der Oberliga treten die C-Jugendlichen beim MTV Groß Lafferde an. Spielbeginn ist am Sonnabend um 16.30 Uhr. Beide Teams sind Tabellennachbarn. GIW liegt einen Rang hinter dem Sechsten aus Groß Lafferde. Mit einem Sieg könnte es zu einem Wechsel der Tabellenplätze kommen.

Von Hartmut Butt