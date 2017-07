Groß Munzels Nachwuchskräfte Tom Witte (links) und Eric Rawe.

© Fotos: Serreck

Tischtennis

Groß Munzeler gehen doch in der Kreisliga an den Start

Die Staffeleinteilung des Tischtennisverbandes Region Hannover hat beim TTC Groß Munzel für unerwartete Glücksgefühle gesorgt. Eigentlich hatte man sich nach dem undankbaren dritten Platz in der Aufstiegsrelegation damit abgefunden, ein weiteres Jahr in der 1. Kreisklasse an die Tische gehen zu müssen. Aufgrund einiger Rückzüge rutschte man quasi am grünen Tisch als Nachrücker doch noch in die Kreisliga.