Grönemeyer ehrt Fanladen St. Pauli mit Julius Hirsch Preis

Herbert Grönemeyer ehrt am Montag in Hannover den Fanladen St. Pauli. Der Sänger hält die Laudatio auf die Hamburger Fan-Organisation, die in diesem Jahr den Julius Hirsch Preis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewonnen hat.