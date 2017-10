Grönefeld ist bei der Doppel-WM dabei

Tennis

Die deutsche Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld hat sich mit der tschechischen Partnerin Peschke für das Turnier in Singapur qualifiziert. Es ist ihre erste Teilnahme.

Hannover. „Nach 15 Jahren auf der Tour, bin ich nun zum ersten Mal beim Finale dabei. Ich bin so aufgeregt. Bis bald Singapur.“ So erfuhren die Follower von Anna-Lena Grönefeld am Wochenende die große Nachricht über Twitter und Instagram. Dazu gab es das offizielle Foto der Women‘s Tennis Association (WTA) mit den Spielersilhouetten von Anna-Lena Grönefeld und ihrer Doppelpartnerin Kveta Peschke. „Qualified“ prangte in großen Lettern quer darüber.

Qualifiziert hat sich Grönefeld mit ihrer tschechischen Partnerin für das Turnier der besten acht Teams des Jahres in Singapur vom 22. bis 29. Oktober. Für Grönefeld ist es die erste Teilnahme an der inoffiziellen WTA-Weltmeisterschaft, die zehn Jahre ältere-Peschke ist bereits zum vierten Mal dabei. „Ich habe mir damit nach so langer Zeit natürlich einen Traum erfüllt“, sagt die gebürtige Nordhornerin, die mittlerweile seit fünf Jahren in Hannover lebt. Vor vier Jahren war das Duo an der Qualifikation zu dem begehrten Turnier am Jahresende nur hauchdünn gescheitert.

Die letzten wichtigen Punkte für die aktuelle Wertung hatten sie in den vergangenen Wochen in Wuhan und Peking erspielt, danach war ihnen Platz sieben in der Jahresbestenliste aller Doppel nicht mehr zu nehmen. „Wir hatten natürlich schon vorher rumgerechnet und es sah schon sehr gut aus“, sagt die 32-Jährige. „Dennoch war der Moment, als alles feststand, etwas Besonderes. Und auch eine Erleichterung, dass die Erfolge dieses Jahres auch tatsächlich mit der Mastersteilnahme belohnt werden.

Denn die Erfolge sind beachtlich. Neben dem Sieg in Prag, gab es eine Finalteilnahme in Toronto und das Halbfinale in Wimbledon zu verzeichnen. Wobei es in Wimbledon und Toronto jeweils einen besonderen Sieg gab: „Da haben wir gegen Martina Hingis und Young-Jan Chan gewonnen, das waren die beiden letzten Niederlagen der Beiden“, erzählt Grönefeld. Worauf sie durchaus stolz sein kann, Überfliegerin Hingis düpierte in den vergangenen Wochen teilweise die Doppel-Konkurrenz, das schweizerisch-chinesische Duo ist mit Abstand Nummer eins in der Jahresbestenliste.

Dass auf solche Erfolge explizit hingewiesen werden muss, dass die Masters-Teilnahme von Grönefeld bei Weitem keine so große Aufmerksamkeit erregt, wie die von Alexander Zverev oder die vergangenen Erfolge von Angelique Kerber, bereitet ihr keine Probleme. „Die Doppelkonkurrenzen laufen schon ein wenig unter dem Radar. Man spielt vor den Halbfinals wenig bis gar nicht auf den großen Plätzen. Aber wenn man im Doppel aktiv ist, weiß man das“, unterstreicht die zweifache Grand Slam-Siegerin im Mixed, die Ende 2011 ihre internationale Einzelkarriere beendete. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut hat. Sie habe keinen Spaß mehr am Einzel gehabt, erklärt sie. Allein für ihren Verein, den DTV Hannover, trete sie noch bei den Mannschaftsspielen im Einzel an. Und das in diesem Jahr ebenfalls sehr erfolgreich – das Team stieg in die 1. Bundesliga auf.

Gibt es nun eine besondere Vorbereitung auf die Premierenteilnahme bei der WM? Nein, ich trainiere ganz normal in der TennisBase Hannover und fliege mit meinem Freund Ingo Herzgerodt am 19. Oktober nach Singapur. Die Doppelkonkurrenz beginnt erst am 26., dann habe ich fünf Tage vor Ort zur Akklimatisation. Danach geht es direkt weiter in den Urlaub, bevor die Saisonplanung 2018 beginnt.“ Grönefeld klingt trotz aller Freude über das Erreichte routiniert, abgeklärt. Natürlich weiß sie nach 15 Jahren auf der Profitour genau, wann sie ihrem Körper wie viel zumuten kann und wie sie sich vorbereiten muss. Und was für sie wichtig ist: Kveta und ich sind gut befreundet und harmonieren hervorragend. Das ist für mich wichtig, das stärkt meine Leistung“, erklärt sie. Eine reine Zweckgemeinschaft wäre für sie nie infrage gekommen. Und auch mit dieser Entscheidung hat sie, wie an den Erfolgen zu sehen, nichts falsch gemacht.

Von Sybille Schmidt