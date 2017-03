Eishockey

Nach dem dramatischen 4:3-Sieg der Grizzlys Wolfsburg am Mittwoch bei den Nürnberg Ice Tigers könnte das vierte Halbfinalspiel am Freitag (19.30 Uhr) erstmals ausverkauft sein.

Wolfsburg. Am Donnerstag waren nach Auskunft des Vizemeisters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nur noch wenige der rund 4500 Tickets zu haben. Es wäre das erste Mal in diesen Playoffs, dass die Wolfsburger Eis Arena ausverkauft ist.

In der "Best-of-seven"-Serie steht es nach drei Spielen 2:1 nach Siegen für Wolfsburg, zum Finaleinzug sind vier Erfolge notwendig. Das fünfte Halbfinalspiel findet am Sonntag (14.00 Uhr) wieder in Nürnberg statt. Am Mittwoch hatte Wolfsburg in Nürnberg nach 1:3-Rückstand noch 4:3 nach Verlängerung gewonnen.

dpa