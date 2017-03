Eishockey

Grizzlys Wolfsburg starten am Freitag ins DEL-Halbfinale

Die Grizzlys Wolfsburg heute bei den Nürnberg Ice Tigers in das Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. Gespielt wird in der Serie so lange, bis ein Team mindestens vier mal gewonnen hat und damit in die Endspielserie einzieht.