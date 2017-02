Bremens Florian Grillitsch. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Grillitsch und Bargfrede bei Werder vor Rückkehr

Bei Werder Bremen lichtet sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag das Lazarett. In Mittelfeldspieler Florian Grillitsch soll ein zuletzt verletzter Leistungsträger am Dienstag wieder ins Training einsteigen, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte.