Wolfsburgs Mario Gomez beim Training. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Gomez glaubt an Wolfsburger Wende unter Trainer Jonker

Nationalstürmer Mario Gomez ist überzeugt davon, dass der VfL Wolfsburg unter dem neuen Trainer Andries Jonker in der Fußball-Bundesliga bleibt. "Er ist ein ausgezeichneter Fachmann mit großem taktischen Repertoire, aber auch einfach ein ehrlicher, guter Typ", sagte Gomez am Dienstag in einem Interview von sport1.de über den Niederländer, der am Montag die Nachfolge des zuvor entlassenen Valérien Ismaël angetreten hatte.