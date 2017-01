Fußball

Der VfL Wolfsburg hat mit dem dritten Sieg in Serie die schlechteste Bundesliga-Hinserie der Club-Historie doch noch verhindert und dem Hamburger SV die 600. Liga-Niederlage zugefügt.

Wolfsburg. Der VfL gewann am Samstag am letzten Hinrunden-Spieltag 1:0 (0:0) gegen den HSV, bei dem das neue Führungsduo Heribert Bruchhagen und Jens Todt einen Fehlstart ins neue Jahr erlebte. Mario Gomez schoss das erlösende Siegtor der Wolfsburger (83. Minute) gegen dezimierte Hamburger, bei denen Albin Ekdal schon in der 34. Minute die Gelb-Rote Karte sah.

dpa