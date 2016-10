Mario Gomez ist kurz vor Spielbeginn auf dem Weg in die Kabine. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Gomez: Beim nächsten Bundesligaspiel des VfL wieder fit

Mario Gomez will trotz seiner Absage für die kommenden zwei Begegnungen der Fußball-Nationalmannschaft am 16. Oktober in der Bundesliga-Heimpartie des VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig wieder spielen.