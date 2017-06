Leichtathletik

Die hannoverschen Sportler Eike Onnen und Ruth Sophia Spelmeyer wollen ihren Beitrag zum deutschen Mannschaftssieg bei der Team-Europameisterschaft in Lille leisten

Hannover. Ein Sportlerduo aus Hannover greift nach dem Europameistertitel. Hochspringer Eike Onnen (Hannover 96) und Langsprinterin Ruth Sophia Spelmeyer (VfL Oldenburg), die in der Landeshauptstadt lebt und trainiert, sind in das Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Team-Europameisterschaften in Lille berufen worden. Bei dem Wettkampf in der nordfranzösischen Großstadt, der von Freitag bis Sonntag dauert, ist die DLV-Auswahl gemeinsam mit dem Gastgeber und der polnischen Mannschaft heißester Anwärter auf den Sieg.

Die Berufung für Spelmeyer barg einen kleinen Wermutstropfen – die 26-Jährige startet nur in der 4x400-Meter-Staffel. Im Einzelwettkampf auf der Bahnrunde geht Laura Müller (LC Rehlingen) an den Start, obwohl sie in diesem Jahr sogar etwas langsamer gelaufen ist als Spelmeyer. Diese Entscheidung ist für Spelmeyers Trainer Edgar Eisenkolb schwer nachvollziehbar: „Ruth hat ihre Jahresbestzeit bei kühlen 17 Grad erzielt, während die Konkurrentin in ihrem Rennen beste Bedingungen mit Temperaturen nahe 30 Grad hatte.“ Spelmeyer hatte allerdings immer wieder mit Infekten zu kämpfen und fehlte auch in jenem entscheidendem Meeting in Regensburg, bei dem Müller über 400 Meter siegte. Eisenkolb, auch leitender Landestrainer in Niedersachsen, ist sich aber sicher, dass seine Vorzeigesportlerin bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt Anfang Juli die Kräfteverhältnisse zurechtrückt und ihren Vorjahrestitel verteidigen kann.

Für den Saisonhöhepunkt, die Weltmeisterschaft in London ( 5.bis 13.August) darf Spelmeyer aber schon planen, vorausgesetzt sie bleibt gesund. „Die deutsche Staffel gehört zu den 16 besten Teams, die zu den Titelkämpfen eingeladen werden“, sagte Eisenkolb. In Lille geht es für Spelmeyer und ihre Kolleginnen vorrangig um ein gutes Rennen, das sie in der Rangliste noch etwas nach oben bringt.

Erinnerungen werden beim zweiten Hannoveraner wach: Onnen startete vor zehn Jahren für das deutsche Team beim Europacup in München – und gewann mit 2,30 Metern. Diese Höhe meisterte der mittlerweile 34-Jährige auch in diesem Jahr. Um seine Nominierungen gab es keine Debatten, weil er die deutsche Jahresbestenliste deutlich anführt und auch schon das WM-Ticket in der Tasche hat. „Eike ist ein sehr erfahrener Athlet, aber im gewissen Sinne auch eine Wundertüte“, sagte Eisenkolb und spielte damit auf Leistungen an wie die 2,18 Meter in Garbsen Mitte Mai.

Onnen selbst hat für die noch fehlende Konstanz eine Erklärung: „Ich habe in diesem Jahr meinen Anlauf um zwei Schritte verlängert, um besser in den Rhythmus zu kommen“, sagte er. Diese Neuerung braucht Zeit, bis sie eingeschliffen ist.

Beinahe wären sogar noch mehr Hannoveraner in Lille gestartet. Hammerwerfer Alexej Mikhailov (96) warf in diesem Jahr mit 72,69 Metern schon 1,20 Meter weiter als der vom DLV nominierte Johannes Bichler. Der 21-jährige Hannoveraner bot aber im entscheidenden Qualifikationswettkampf nicht die gewohnte Form.

Zwei 400-Meter-Läufer aus Eisenkolbs Trainingsgruppe verpassten aus Gesundheitsgründen die Nominierung. „Alexander Gladitz hatte Rückenprobleme, die noch von der Staffel-WM herrühren“, sagte Eisenkolb. Der 22-Jährige, der für 96 startet, gab jüngst ein Wettkampfcomeback auf den kürzeren Sprintdistanzen, braucht aber noch Zeit, um an seine Vorjahresform heranzukommen, als er unter 46 Sekunden über 400 Meter gelaufen war. Kollege Alexander Juretzko (VfL Eintracht) ist durch eine Streptokokken-Infektion außer Gefecht gesetzt worden. „Ein Start in diesem Jahr ist unwahrscheinlich“, sagte Eisenkolb.

Von Carsten Schmidt