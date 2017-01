Fußball

Die Fußballprofis des VfL Wolfsburg haben im Trainingslager im spanischen La Manga ihres vor zwei Jahren tödlich verunglückten Teamkollegen Junior Malanda gedacht.

La Manga. Vor der Vormittagseinheit am Dienstag hielt das Bundesliga-Team samt Trainer eine Schweigminute ab. "Wir sind als Club in der Verantwortung, dem Rechnung zu tragen", hatte VfL-Sportchef Olaf Rebbe zuvor zum zweiten Todestag Malandas gesagt. Der Belgier war am 10. Januar 2015 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

dpa