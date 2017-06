Rudern

Obwohl der Velberaner Zweiter bei der Europameisterschaft geworden ist, hat er das WM-Ticket noch nicht sicher in der Tasche. Nun gibt es für ihn die letzte Chance.

Velber. Sich als Vize-Europameister noch für die Weltmeisterschaft qualifizieren zu müssen, das klingt schon etwas abenteuerlich. Die Silbermedaille ist für den Velberaner Malte Engelbracht aber kein Freifahrtschein. Der 18-Jährige vom DRC Hannover von 1884 ist bei der Junioren-Jahrgangsmeisterschaft auf der Regattastrecke München in Oberschleißheim abermals voll gefordert.

Nach Platz zwei bei der EM in Krefeld verpasste der Schüler des Humboldt-Gymnasiums in Hannover das Ticket für die WM vom 2. bis 6. August in Trakai (Litauen) nur knapp. Bei der Rangliste in Hamburg-Allermöhe fuhr Engelbracht auf Position vier – als Dritter hätte er einem Platz in der U-19-DRV-Flotte sicher gehabt. „Nun geht es für Malte in München um alles, er darf jetzt nach all den Strapazen nicht nachlassen“, sagt Christian Held, Sportvorstand des DRC. Ein Titelgewinn – für den Velberaner im Doppelzweier oder -vierer – bedeutet die sichere Endrundenteilnahme.

Es muss noch nicht einmal ein „echter“ Sieg sein ...

Für die letzte große Regatta bei den Junioren reicht wohl aber auch eine „siegähnliche Leistung“, also beispielsweise ein sehr knapper Rückstand auf das erstplatzierte Boot. „Die endgültige Entscheidung allerdings fällen die Coaches. Malte dürfte aufgrund seiner Erfahrung grundsätzlich einen Bonus haben“, sagt Held. Immerhin ist Engelbracht bereits zweifach mit EM-Silber dekoriert; bei der WM im vergangenen Jahr hatte seine Medaille im Doppelvierer die gleiche Farbe. „Dass ein DRC-Athlet in seinen zwei Jahren als Junior dreimal Edelmetall gewinnt, ist hervorragend und absolut außergewöhnlich“, spricht Held ein Lob aus.

Im Zweier hat Engelbracht als Schlagmann mit Til Hildebrandt vom Bremer RC Hansa die erste Chance. „Der Abstand auf das Siegerboot bei der Rangliste war gering. Malte und Til werden da angreifen“, sagt DRC-Coach Thorsten Zimmer. Nur 1,95 Sekunden betrug der Rückstand auf Simon Schlott (RC Witten)/Jan Berend (SC Magdeburg). Sollte es ein ähnlich enges Rennen geben, dürfte dem Velberaner die WM fast sicher sein. „Am Ende gibt es noch eine Gesamtüberprüfung, bei der alle Daten berücksichtigt werden. Wenn da jetzt nicht noch plötzlich Überflieger mit Leistungsexplosionen kommen, sieht es gut aus“, erläutert Zimmer.

Im Doppelvierer sitzt Engelbracht gemeinsam mit Klas-Ole Lass (RC Potsdam), Tassilo von Müller (RK am Baldeneysee) sowie Hildebrandt. Auch diese Crew hat Titelchancen. Die Bundestrainer werden über die Bootsbesetzungen bei der WM am späten Sonntagnachmittag befinden.

Von Stefan Dinse