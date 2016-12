Basketball

Basketball-Bundesligist Science City Jena hat am Samstagabend bei der BG Göttingen seinen fünften Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen gewann verdient mit 82:76 (46:40).

Göttingen. Bester Werfer bei den Thüringern war Julius Jenkins, der 23 Punkte zum Erfolg beisteuerte. Jena ist durch den Sieg in der Tabelle an Göttingen vorbeigezogen und liegt im sicheren Mittelfeld.

Harmsen, der wie sein Spieler Julius Wolf in Göttingen geboren wurde, sah an alter Wirkungsstätte ein ausgeglichenes erstes Viertel, in dem die Gastgeber mit 22:19 die Oberhand behielten. Doch dann zog Jena an, lag bis zur Pausensirene mit 46:40 in Front und baute den Vorsprung bis zum Schlussviertel auf 67:58 aus. Göttingen versuchte noch einmal alles, aber in den entscheidenden Phasen hatte Jena stets die passende Antwort parat und gewann am Ende verdient. Harmsen war besonders stolz: "Immerhin habe ich als Trainer noch nie in Göttingen gewonnen."

dpa