Hecking verteidigt Allofs und Draxler. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Früherer Wolfsburg-Coach verteidigt Allofs und Draxler

Der ehemalige Wolfsburger Trainer Dieter Hecking hat seine einstigen Mitstreiter Klaus Allofs und Julian Draxler in Schutz genommen. Trotz der sportlichen Krise des Fußball-Bundesligisten in dieser Saison bezeichnete Hecking VfL-Geschäftsführer Allofs in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag-Ausgabe) als einen der besten Sportdirektoren in Deutschland.