Fußball

Der Bremer Fußballprofi Clemens Fritz wird bis zum Bundesligaspiel am Samstag gegen Darmstadt nicht mit seinem Kumpel Torsten Frings sprechen. "Er ist mehr als nur ein Ex-Kollege", sagte der Werder-Kapitän drei Tage vor der Rückkehr des langjährigen Mitspielers.

Bremen. Mit dem jetzigen Darmstadt-Coach hat der Bremer Mittelfeldspieler nach eigener Auskunft sonst regelmäßig Kontakt: "In dieser Woche bisher nicht, und den werden wir auch nicht haben." Frings war zuletzt bis September auch Co-Trainer in Bremen, daher vermutet Fritz: "Er wird seine Mannschaft bis in die Haarspitzen motivieren und alles tun, um uns ein Bein zu stellen."

dpa