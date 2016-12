Fußball

Frauenfußball-Bundesligaspiel Jena gegen Wolfsburg abgesagt

Das am Sonntag geplante Spiel in der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem USV Jena und Pokalsieger VfL Wolfsburg findet nicht statt. Den Grund für die Absage teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag nicht mit.