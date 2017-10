Fischtown Pinguins verpflichten Eishockey-Profi Svensson

Eishockey

Die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey Liga haben den Schweden Björn Svensson verpflichtet. Der Angreifer erhält in Bremerhaven einen Vertrag bis zum Saisonende.

Bremerhaven. Das teilten die Pinguins am Montag mit. Der 31-Jährige, der in der vergangenen Saison noch für den ERC Ingolstadt gespielt hatte, soll bereits am Mittwoch gegen seinen Ex-Club auflaufen. Svensson wechselt aus Malmö nach Bremerhaven. Die Pinguins reagieren mit der Verpflichtung auf eine Reihe von Verletzungen.

dpa