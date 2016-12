Russische Artistin in Oldenburg. Foto: Ingo Wagner

Turnen

"Feuerwerk der Turnkunst" in Oldenburg gestartet

Mit einer spektakulären Auftaktveranstaltung ist am Mittwoch das "Feuerwerk der Turnkunst" in Oldenburg gestartet. Unter dem Motto "2GETHER" zeigten knapp 150 Artisten, Akrobaten und Turner aus Kanada, China, Japan oder Russland ihre Kunststücke bei der 30. Auflage von Europas erfolgreichster Turnshow. Bis zum 27. Januar 2017 gastiert die Tournee in Städten wie Berlin, München, Hamburg oder Hannover mit der berühmten Silvester-Gala.