Felixson erwartet Mävers stärker zurück

Handball

Erst sollte Jago Mävers nicht operiert werden – dann musste der Handballer des Drittligisten TSV Burgdorf II doch am Knie operiert werden. In diesem Jahr wird er seinem Team auf dem Parkett nicht mehr helfen können.

Handball. Am 28. Januar dieses Jahres brach für den damals 20-jährigen Jago Mävers fast eine Welt zusammen. Der Regisseur und Spielmacher des Handball-Drittligisten TSV Burgdorf II zog sich im Derby gegen den HSV Hannover eine schwere Verletzung zu. Zunächst wurde ein Meniskusanriss diagnostiziert, der ohne Operation konservativ behandelt wurde.

Erst später stellte sich heraus, dass noch ein Knorpel beschädigt war. Nach zwei Operationen wurde dieser Schaden behoben. Die Folge sind mindestens sechs bis acht Monate Pause – in diesem Jahr wird das Ausnahmetalent der TSV wohl nicht mehr auflaufen können. Dabei war Mävers in absoluter Topform gewesen, er erzielte in 18 Einsätzen der abgelaufenen Saison 112 Treffer. „So wie ich Jago kennen, wird er stärker wieder zurückkommen“, sagt sein Trainer Heidmar Felixson.

Mävers spielte bereits mit fünf Jahren Handball und probierte auch andere Sportarten aus. „Handball hat mir einfach am meisten Spaß gemacht“, sagt das in Hameln geborene Talent. Und so spielte Mävers lange Jahre beim VfL Hameln, später bei Eintracht Hildesheim und wechselte im zweiten B-Jugend-Jahr zur TSV Burgdorf. Handball war ihm praktisch in die Wiege gelegt worden. Sein Vater Oliver Mävers spielte als Linksaußen von 1993 bis 1997 beim damaligen Bundesligisten VfL Hameln, seine Mutter Frauke war unter ihrem Mädchennamen Lam­brecht im Bundesligateam des VfL Oldenburg aktiv.

Schon bei Bürkle im Kader

Die Verletzung war umso bitterer, da Mävers, der im fünften Semester in Hannover Zahnmedizin studiert, während der Saisonvorbereitung 2016/17 auch die Trainingseinheiten im Bundesligakader von Jens Bürkle absolviert hatte und auch bei einigen Testspielen zum Einsatz gekommen war. „Das war schon etwas ganz Besonderes, wenn man mit Olympiasiegern und Europameistern zusammen trainieren und spielen darf“, erinnert sich Mävers, der Andy Schmid und Olafur Stefansson als seine Vorbilder nennt.

Als seine bisher größten Erfolge bezeichnet er die Einladung zum Lehrgang der Junioren-Nationalmannschaft sowie das Erreichen des Halbfinales der Deutschen Meisterschaft mit der TSV-A-Jugend. „Da sind wir nur ganz knapp gescheitert“, sagt er.

Als sein sehnlichtes Ziel nennt der jetzt 21-Jährige, „wieder fit zu werden und gesund zu bleiben. Ich bin gespannt, wie ich nach der langen Pause wieder zurückkomme“, erklärt das TSV-Juwel. Und einen Aspekt verliert er nie aus den Augen: „Das Thema erste Bundesliga bleibt für mich grundsätzlich bestehen.“ Davon ist auch sein Coach überzeugt: „Jago ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Er ist in unserem Per­spektivkader zusammen mit Johannes Marx ein absolutes Vorbild, was die Einstellung angeht. Wir alle hoffen, dass er bald wieder für uns auf Torejagd gehen kann. Wir brauchen ihn.“

Mävers traut seiner Mannschaft in dieser schweren neuen Saison durchaus den Klassenerhalt in der 3. Liga Nord zu. „Entscheidend werden die Heimspiele sein, da müssen wir punkten und vor allem in den Derbys voll motiviert sein. Ich hoffe, ich kann ziemlich schnell wieder dabei helfen.“

Von Rolf Linda