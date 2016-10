Fate Tola erreicht als zweitbeste Frau das Ziel in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt

Leichtathletik

Fate Tola gewinnt Titel als deutsche Marathon-Meisterin

Fate Tola von der LG Braunschweig hat in ihrem ersten Marathon als deutsche Staatsbürgerin sofort den nationalen Meistertitel gewonnen. Die 29 Jahre alte gebürtige Äthiopierin lief beim Frankfurt-Marathon nach einem furiosen Schlussspurt in 2:25:42 Stunden nur knapp an ihrer persönlichen Bestzeit vorbei.