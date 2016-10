Fußball

FC St. Pauli unterstützt angeklagten Ex-Profi Naki

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat mit beeindruckenden Aktionen seinen in der Türkei unter Anklage stehenden Ex-Spieler Deniz Naki unterstützt. Beim Testspiel gegen Werder Bremen rief der Stadionsprecher am Donnerstagabend in der 38. Minute Naki als Torschützen zum 1:0 aus.