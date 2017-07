Fußball

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli eilt in der Saisonvorbereitung von Sieg zu Sieg. Beim Drittligisten VfL Osnabrück feierte die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen am Freitagabend beim ungefährdeten 3:0 (3:0) den dritten Erfolg im dritten Testspiel.

Hamburg. Linksverteidiger Daniel Buballa (9. Minute) und der neue Stürmer Sami Allagui (32./40.) erzielten die Tore für die Kiezkicker, die vor allem in der ersten Halbzeit überzeugend auftrumpften. Am Samstag (14.30 Uhr) treten die Hanseaten beim VfB Oldenburg an.

dpa