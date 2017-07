Fußball

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat auch das vierte Spiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Die Kiezkicker kamen am Samstag in Varel zu einem 2:1 (1:0) gegen den VfB Oldenburg.

Varel. Bernd Nehrig (45. Minute/Foulelfmeter) und Marcel Sobotta (90.+1) erzielten die Tore für das Team von Trainer Olaf Janßen. Tshomba Oliveira (55.) glich für die Oldenburger zwischenzeitlich aus.

St. Pauli reist am Sonntag in ein zehntägiges Trainingslager nach Maria Alm in Österreich. Dort stehen drei weitere Testspiele auf dem Programm. Nach der Rückkehr treffen die Hamburger in der Zweitliga-Generalprobe am 22. Juli auf den Bundesligisten Werder Bremen.

dpa