Fußball

Der ehemalige Werder-Manager Willi Lemke war in seiner Jugend Mitglied und Fan des Hamburger SV. "Als junger Mann war ich in der Leichtathletik-Abteilung des HSV aktiv.

Bremen. Da war ich auf dem Uwe Seeler-Trip", sagte Lemke der "Bild". "Meine damalige Freundin hat mir mit 18 einen HSV-Schal gestrickt." Der 70-Jährige beendet in der kommenden Wochen seine Tätigkeit im Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Aufgewachsen ist der in Pönitz geborene Lemke in Hamburg.

dpa