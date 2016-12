Leichtathletik

Der frühere Speerwurf-Weltmeister Matthias de Zordo startet im nächsten Jahr für Hannover 96. Der 22 Jahre alte Champion von 2011 plant nach einer längeren Verletzungspause bei den Niedersachsen einen Neuanfang.

Hannover. In diesem Jahr musste de Zordo im Trikot des SC Magdeburg einen Comeback-Versuch nach zwei Wettkämpfen wegen einer erneuten Operation abbrechen. "Es wird sich jetzt viel für mich verändern, aber nach dem gelungenen Eingriff an meinem Wurfarm kann ich zuversichtlich in die Zukunft schauen und mit neuem Mut und Tatendrang in das Winter-Aufbautraining gehen", teilte der Speerwerfer auf seiner Homepage mit.

dpa