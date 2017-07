Fußball

Der Wechsel des ehemaligen St. Pauli-Profis Lennart Thy von Werder Bremen in die niederländische Ehrendivision ist perfekt. Der Angreifer wechselt auf Leihbasis zu VVV Venlo.

Bremen. Das teilte Werder am Mittwoch mit. Der 25 Jahre alte Thy war bereits in der vergangenen Saison an den Zweitligisten St. Pauli ausgeliehen worden. Über die Vertragslaufzeit machten die Bremer keine Angaben.

dpa