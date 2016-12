Handball

Friederike Gubernatis wird auch in den kommenden zweieinhalb Jahren für den Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV auflaufen. Die ehemalige Nationalspielerin verlängerte ihren Vertrag beim aktuellen Tabellenvierten bis 2019. Das gab der Club am Dienstag bekannt.

Buxtehude. "Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in der BSV-Familie. Mit dem Gesamtpaket Buxtehuder SV können mein Lebenspartner Andreas und ich mich voll und ganz identifizieren. Wir fühlen uns in Buxtehude sehr wohl und heimisch", sagte die 28-Jährige, die in dem Verein auch als Sportkoordinatorin arbeitet.

BSV-Trainer Dirk Leun zeigte sich ebenfalls hocherfreut über die Vertragsverlängerung mit der wurfstarken Linkshänderin. "Fredda ist eine der Säulen in unserer Abwehr und auch im Angriff eine durchschlagskräftige Größe auf der rechten Seite. Ich bin froh, dass wir auch in den nächsten beiden Jahren auf Fredda bauen können", sagte der Coach.

dpa