Fußball

Florian Bruns wird zur kommenden Bundesliga-Saison unter Christian Streich Co-Trainer beim SC Freiburg. Der 37 Jahre alte Bruns war zum Ende der Spielzeit bei den Bremern ausgeschieden.

Freiburg/Bremen. Sportdirektor Frank Baumann hatte damals erklärt, Werder wolle Bruns in anderer Funktion weiter an den Verein binden. Bruns spielte von 1999 bis 2003 für Freiburg. Er war zudem für den VfB Oldenburg, den 1. FC Union Berlin, Alemannia Aachen, den FC St. Pauli und Bremens zweite Mannschaft am Ball.

dpa