Marcel Siem aus Deutschland schlägt ab. © Georg Wendt

Golf

European Open: Siem gewinnt teuren Sportwagen

Der deutsche Golfprofi Marcel Siem hat bei der Porsche European Open mit nur einem Schlag einen Sportwagen des Titelsponsors gewonnen. Der 37-Jährige aus Ratingen versenkte am Samstag seinen Ball auf der 17. Spielbahn der Golfanlage Green Eagle in Winsen an der Luhe mit nur einem Schlag im Loch.