Marcel Siem aus Deutschland schlägt ab. © Georg Wendt

Golf

European Open: Regen sorgt für Golf-Unterbrechung

Starke Regenfälle haben bei der Porsche European Open in Winsen an der Luhe zu einer Unterbrechung geführt. Die Spielbahnen und die Grüns der Golfanlage Green Eagle standen am Freitagmittag nach heftigen Schauern teilweise unter Wasser.