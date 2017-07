Marcel Siem aus Deutschland schlägt ab. © Georg Wendt

Golf

European Open: Golfer Smith feiert Premierensieg in Winsen

Der englische Golfprofi Jordan Smith hat mit dem überraschenden Sieg bei der Porsche European Open den bisher größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 24 Jahre alte Tour-Neuling setzte sich am Sonntag in Winsen an der Luhe im Stechen am zweiten Extra-Loch gegen den Titelverteidiger Alexander Levy aus Frankreich durch.