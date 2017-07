Was geht in Hamburg? Auf der Laufstrecke will Justus Nieschlag seine bisherigen Leistungen aus diesem Jahr bestätigen. © imago

Triathlon

Eine spastische Bronchitis hat der 25-Jährige überwunden, nun hat er sein großes Ziel wieder umso fester vor Augen. Beim Hamburg-Wasser-World-Triathlon will der Lehrter die nächsten Züge, Tritte und Schritte Richtung Tokio machen.

Triathlon. Das Ziel liegt gar nicht mehr so weit in der Zukunft, und der Trend stimmt, sagt Justus Nieschlag. Vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 gehen in Tokio die 32. Olympischen Sommerspiele über die Bühne. In der japanischen Hauptstadt will der 25-jährige Lehrter seinen sportlichen Höhepunkt erreichen, dieses Fernziel läuft, schwimmt und rennt bei jedem Rennen in diesem Jahr mit – natürlich auch am Sonnabend beim nächsten Wettbewerb der WTS-Serie, dem Hamburg Wasser-World-Triathlon.

In Tokio wäre Nieschlag 28 Jahre alt, das viel diskutierte perfekte Alter für einen Triathleten dürfte dann also nicht mehr allzu fern sein. Und daher gilt die gesamte Konzentration den Sommerspielen in Japan. „Tokio ist das große Ziel“, sagt er. Gezielte Wettkämpfe sollen ihn in diesem Jahr vor allem bei der abschließenden Disziplin nach vorn bringen. „In diesem Jahr geht es vor allem darum, beim Laufen einen Sprung nach vorn zu machen.“

Dabei ist das Jahr 2017 für den 25-Jährigen bislang ein ständiges Auf und Ab. Nach dem Katastrophenauftakt in Yokohama, als ihn ein Platter sowie ein fehlendes Ersatzrad um den Zieleinlauf brachten, Rang vier drei Wochen später in Cagliari – seine bislang beste Platzierung bei einem Rennen der WTS-Serie – und Position 25 Mitte Juni bei der Europameisterschaft in Kitzbühel musste Nieschlag zunächst eine zweiwöchige Zwangspause einlegen. Bereits mit einem Kratzen im Hals in den Flieger nach Österreich gestiegen, stellte sich dieses als spastische Bronchitis heraus. „Ich bin so weit wieder gesund, habe die Vorbelastungen gemacht, das war alles okay“, sagt Nieschlag.

Eine bestimmte Platzierung auf der Sprintdistanz in Hamburg ist nicht sein Ziel, „ich will einfach gut perfomen“. Gleich die 500 Meter in der Alster würden zu einer „taktischen Herausforderung“ werden. Danach geht es für 20 Kilometer auf das Rad und für fünf Kilometer in die Laufschuhe. „Ich will beim Schwimmen gut durchkommen, die erste Radgruppe erreichen und auf der Laufstrecke meine bisherigen Leistungen aus diesem Jahr bestätigen“, sagt der 25-Jährige.

Und dann gibt es in Nieschlags Leben ja auch Ziele, die viel näher liegen: Ende September muss der Sportwissenschaftsstudent der Uni Saarland (Saarbrücken) seine Bachelorarbeit abgeben. Danach dürfte es aber wirklich nur noch ein Ziel geben: Tokio.

Von Christoph Hage